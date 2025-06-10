Побывали в Елисейском дворце: Нара Баптиста показала новые фото с возлюбленным Венсаном Касселем

Нара Баптиста и Венсан Кассель / © Associated Press

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28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста и ее бойфренд — 58-летний актер Венсан Кассель — прилетели в Париж, где посетили торжественное мероприятие, посвященное визиту во Францию президента Бразилии. Гала-вечер прошел в Елисейском дворце.

Нара Баптиста

Для своего вечернего выхода Нара выбрала черный брючный костюм, который дополнила белой рубашкой и черными туфлями-лодочками. Образ модели дополнили длинные серьги с крупным камнем.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

На одном из фото возлюбленные пристально смотрят друг на друга.

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Нара Баптиста и Венсан Кассель

Нара Баптиста

Отметим, 7 января Нара и Венсан стали родителями. Модель родила своего первенца — сына Каэтано. А для актера ребенок стал четвертым.

Баптиста и Кассель начали встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки. О том, где произошло их знакомство, информации нет, но, скорее всего, это случилось в Бразилии, ведь актер очень любит эту страну, у него есть дом в Рио-де-Жанейро и он свободно говорит по-португальски.

Ранее, напомним, Нара Баптиста показала новое фото своего ребенка от Венсана Касселя. Девушка ведет активный образ жизни и часто берет с собой сына на прогулки и в путешествия.