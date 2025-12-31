Побывали в тире: Джейсон Стэтхэм показал новые фото с возлюбленной и их детьми

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли, фото: instagram.com/jasonstatham

Реклама

Похоже, конец года 58-летний актер Джейсон Стэтхэм решил провести в окружении своей семьи. Вместе с его возлюбленной — 38-летней британской супермоделью и экс-«ангелом» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли — они уже посетили со своими детьми резиденцию Санта-Клауса. И вот в своем Instagram актер показал новые фото из их семейной поездки.

Джейсон Стэтхэм с дочерью, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли, фото: instagram.com/jasonstatham

Судя по фото, они интересно провели время: прогулялись по интересным местам, побывали в тире и даже стреляли из лука.

Сын Джейсона Стэтхэма и Рози Хантингтон-Уайтли, фото: instagram.com/jasonstatham

Сын Джейсона Стэтхэма и Рози Хантингтон-Уайтли, фото: instagram.com/jasonstatham

Дочь Джейсона Стэтхэма и Рози Хантингтон-Уайтли, фото: instagram.com/jasonstatham

Не сомневаемся, что их дети — 8-летний сын Джек Оскар и 3,5-летняя дочь Изабелла Джеймс — остались довольны поездкой.

Реклама

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли, фото: instagram.com/jasonstatham

Рози Хантингтон-Уайтли с дочерью, фото: instagram.com/jasonstatham

Отметим, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения.

Ранее, напомним, Джейсон Стэтхэм с сыном Джеком Оскаром побывали на финальной гонке «Формулы-1» сезона 2026 года в Абу-Даби.