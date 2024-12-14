Поцеловал на публике: звезда фильма "Дети шпионов" появился на красной дорожке с женой-певицей

Они в отношениях с 2016 года и воспитывают двух сыновей - Райли и Барри.

Американский актер Дэрил Сабара, наиболее известный по роли в серии фильмов "Дети шпионов", появился на красной дорожке в Нью-Йорке со своей женой - певицей Меган Трейнор.

Пара обнявшись позировала перед камерами на ежегодном мероприятии iHeartRadio Jingle Ball.

На мероприятии Дэрил поцеловал Меган в щеку, чем они привлекли много внимания.

Дэрил Сабара и Меган Трейнор / Фото: Associated Press

Но если актер выбрал джинсы, белую футболку и голубую куртку, то Трейнор появилась в мини-наряде с мехом, который был цвета сливочного масла. Образ она дополнила сапогами, ярким макияжем и прической с локонами.

Меган Трейнор / Фото: Associated Press

Напомним, что также недавно на красной дорожке поцеловались Дамиано Давид и его девушка Дав Камерон. Они посетили гламурное мероприятие в Лос-Анджелесе - вечеринку GQ Men of the Year.

Читайте также: