Поцеловал на публике: звезда фильма "Дети шпионов" появился на красной дорожке с женой-певицей

Они в отношениях с 2016 года и воспитывают двух сыновей - Райли и Барри.
Американский актер Дэрил Сабара, наиболее известный по роли в серии фильмов "Дети шпионов", появился на красной дорожке в Нью-Йорке со своей женой - певицей Меган Трейнор.
Пара обнявшись позировала перед камерами на ежегодном мероприятии iHeartRadio Jingle Ball.
На мероприятии Дэрил поцеловал Меган в щеку, чем они привлекли много внимания.
Но если актер выбрал джинсы, белую футболку и голубую куртку, то Трейнор появилась в мини-наряде с мехом, который был цвета сливочного масла. Образ она дополнила сапогами, ярким макияжем и прической с локонами.
Напомним, что также недавно на красной дорожке поцеловались Дамиано Давид и его девушка Дав Камерон. Они посетили гламурное мероприятие в Лос-Анджелесе - вечеринку GQ Men of the Year.
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