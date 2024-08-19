Поцеловались перед фотографами: Зои Кравиц и Ченнинг Тейтум проявили чувства на публике

35-летняя актриса Зои Кравиц - дочь Ленни Кравица - посетила очередное мероприятие посвященное фильму "Моргни дважды". В этот раз она появилась на фотоколле в Лондоне, который прошел на крыше IET London: Savoy Place в Вестминстере.

Перед камерами она позировала в черном наряде от бренда Saint Laurent, с которым давно сотрудничает. Это была майка с кружевом и легкая кружевная юбка. Носила костюм Зои в сочетании со слингбэками, солнцезащитными очками и несколькими золотыми украшениями.

Компанию на мероприятии Зои составил Ченнинг Тейтум - ее бойфренд и главный актер фильма "Моргни дважды". Кравиц в этой картине же выступила как режиссер - это был ее дебют на такой посаде.

Зои Кравиц и Ченнинг Тейтум / Фото: Getty Images

Также во время мероприятия Зои и Ченнинг впервые продемонстрировали чувства на публике - Тейтум поцеловал Кравиц в щеку. Милый жест попал на фото.

Зои Кравиц и Ченнинг Тейтум / Фото: Getty Images

Звезды встречаются с 2021 года, но вместе в свет выходят редко. Одним из самых знаковых и первых появлений пары на публике был их совместный поход на Met Gala в 2021 году. Актриса тогда продемонстрировала смелое платье-сетке и стринги.

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