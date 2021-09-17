Поцелуи и объятия: победительница "Холостяка-11" с Михаилом Заливако снялись в романтической фотосессии

Поцелуи и объятия: победительница "Холостяка-11" с Михаилом Заливако снялись в романтической фотосессии

Анна Богдан показала милые снимки с возлюбленным и поделилась мыслями о любви.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк", девушка Михаила Заливако — Анна Богдан — опубликовала в Instagram интересные снимки из их романтической фотосессии.

На черно-белых снимках пара стоит в обнимку, влюбленно смотрит друг на друга, а затем сливается в сладком поцелуе.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

В подписи к фотографиям Аня написала свои размышления о любви:

"Где царит любовь, там есть жизнь. Нам нужен любимый человек рядом... Как бы ни хотели это скрыть, чтобы выглядеть сильнее и независимее, но что-то в душе всегда требует плечо, на которое можно опереться, нежных объятий, страстных поцелуев и ощущение, что ты дорога для него.

"Холодные" стены, тишина, которую не может скрыть даже музыка, и пустота сводит нас с ума, и хотим услышать эту заветную фразу: "Любимая, я дома", - когда в душе разгорается тепло, глаза сияют. И в этот момент хоть весь мир будет против вас, но теперь вы вдвоем и страха больше нет.

Когда объятия исцеляют, а поцелуй дарит силы мы получаем крылья, которые переносят нас туда, где царит счастье".

На других снимках Михаил и Анна в стильных осенних луках в обнимку гуляют на природе.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

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