Поцелуи на "Оскаре": кто из звезд публично проявлял чувства

В минувшие выходные прошло главное кинособытие года - в Лос-Анджелесе вручили премии "Оскар" - высшую награду, которой отмечают заслуги в области кинематографа.

Многие знаменитости пришли на мероприятие и последующие афтепати со своими вторыми половинками и не стеснялись проявлять чувства перед камерами. Также некоторые из звезд целовали друг-друга в знак приветствия и поздравляя с победой. Фотографии с мероприятия получились очень нежными и эмоциональными, поэтому мы собрали некоторые низ них ниже.

Художник Марко Перего Салдана целует на ковровой дорожке "Оскара" жену Зои Салдана - звезду "Аватара".

Фото: Associated Press

Австралийский кинорежиссер Баз Лурманн и Кэтрин Мартин. С ними на фото также их дочь Лили.

Фото: Associated Press

Немецкий актер Александр Дреймон, наиболее известен по роли в телесериале "Последнее королевство" целует возлюбленную - актрису Эллисон Уильямс.

Фото: Associated Press

Супруги-актеры Кэти Лоус и Адам Шапиро тоже показали чувства.

Фото: Associated Press

Супермодель Хайди Клум и ее муж Том Каулиц - гитарист немецкой группы Tokio Hotel.

Фото: Associated Press

Актер Брендан Глисон и певица Леди Гага неожиданно поцеловались в губы перед камерами, но єто біл просто приветственный "чмок" коллег.

Фото: Associated Press

Несмотря на скандал с изменами, Адам Левин и Бехати Принслу все же пришли вместе и поцеловались на публике.

Фото: Associated Press

Влюбленные Рамона Агрума и Ребел Уилсон тоже присутствовали. Пара сейчас обручена и поспитывает ребенка.

Фото: Associated Press

Бекки Шейнерт целует своего сына Дэниела Шейнерта, победителя в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Все и везде и сразу".

Фото: Associated Press

Певица Рита Ора и кинорежиссёр Тайка Вайтити целуются на Vanity Fair Oscar Party.

Фото: Associated Press

Актер и младший сын Голди Хоун - Уятт Рассел страстно поцеловался с женой Мередит Хагнер.

Фото: Associated Press

Писатель Бен Шаттак скромно чмокнул любимую - актрису Дженни Слейт.

Фото: Associated Press

Молли Макнерни целует мужа Джимми Киммела, который был ведущим церемонии "Оскар".

Фото: Associated Press

Также поцеловал любимую перед камерами - Долорес Фонси - и аргентинский кинорежиссер Сантьяго Митре.

Фото: Associated Press

Ирландский актер Барри Кеоган и его возлюбленная Элисон Сандро тоже не упустили шанс.

Фото: Associated Press

Но больше всего поцелуев досталось Джонатану Ке Квану, победителю в категории "Лучший актер второго плана". Многие звезды эмоционально его целовали в щеку после того, как он получил золотую статуэтку.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Да и сам актер на радостях "чмокнул" свой золотой "Оскар".

Фото: Associated Press

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