Неискренние поцелуи, торт и подруги: финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" показала новые снимки со свадьбы

Юлия Бельченко "Зайка" в Instagram Stories опубликовала новые фотографии с вчерашнего события.

Вчера, 26 июля, финалистка шоу "Холостяк-11" — Юлия Бельченко "Зайка" — неожиданно вышла замуж за ведущего ЖЗЛ Богдана Юсипчука. Поклонники и Юлии, и Богдана были шокированы такой новостью, ведь раньше пара не появлялась вместе на публике и слухов об их отношениях тоже не было. Некоторые фолловеры даже предполагают, что свадьба была не настоящей, а это были съемки какого-то проекта или промокампании. Действительно ли Бельченко и Юсипчук поженились, обязательно скоро узнаем.

Юлия Бельченко "Зайка" и Богда Юсипчук / Instagram Юлии Бельченко

Сегодня же "Зайка" опубликовала в Instagram Stories новые фотографии со свадьбы. Кстати, для такого события Юля выбрала длинное платье, расшитое на корсете бисером, с V-образным вырезом и обнаженной спиной. Волосы ей собрали в пучок, выпустив спереди пряди, и украсили длинной фатой. В руках она держала нежный букет с лавандовым оттенком.

Юлия Бельченко "Зайка" и Богдан Юсипчук

Юлия Бельченко "Зайка"

Поздравить ее пришла подруга из проекта "Холостяк" — Александра Миколюк. Она подчеркнула стройную фигуру бежевым платьем с белым кружевом.

Богжан Юсипчук, Александра Миколюк, Юлия Бельченко "Зайка"

На свадьбе также побывала финалистка 10-го сезона "Холостяка" — Дана Оханская. Она надела темно-синее бархатное короткое платье с обнаженными плечами и разрезом.

Юлия Бельченко "Зайка" и Дана Оханск

А еще вчера со страницы Бельченко в Instagram провели прямой эфир и показали, как Юля с Богданом разрезали торт и целовались под крики "горько". Но большинство фолловеров отметили, что пара целовалась не искренне и они не выглядели влюбленными.

Богдан Юсипчук и Юлия Бельченко "Зайка"

Юлия Бельченко "Зайка"

Девушка также опубликовала такое милое видео своего образа невесты.

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