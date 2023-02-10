Поцелуй Кэрри и Эйдана: Сару Джессику Паркер и Джона Корбетта сфотографировали во время любовной сцены

Поклонники сериала "И просто так…", который стал продолжением "Секса в большом городе", вероятно, долго гадали, какая же участь в новом проекте досталась актеру Джону Корбетту, но новые фото папарацци раскрыли главную интригу второго сезона. На новых кадрах Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт страстно целуются во время съемок любовной сцены на ступеньках, которые ведут в знаменитую квартиру главной героини. Корбетт появится явно в нескольких эпизодах сериала, поскольку его уже неоднократно фотографировали папарацци с Паркер и с другими актерами шоу.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Актер играл в "Сексе в большом городе" владельца мебельного магазина Эйдана Шоу, в которого героиня была влюблена, но их отношения завершились из-за ее измены и отказа выходить за него замуж. Он был одним из центральных персонажей в третьем и четвертом сезонах сериала.

Похоже, по сюжету эпизода, который удалось запечатлеть фотографам, герои сериала были на свидании. На Саре Джессике было плотное платье с длинными рукавами и пышной юбкой, которое украшал цветочный принт.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Дополнили образ сатиновый плащ с цветами на капюшоне и очень гламурный туфли со стразами и пряжками, в руке актриса держала винтажный клатч и тонкий шарф.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Аккаунт "И просто так…" в Instagram поделился фотографией, на которой они целовались на улице, с подписью: "И точно так… Кэрри снова на цыпочках".

Читайте также: