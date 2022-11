Почему 10-летний мальчик из Ахтырки заставил плакать Бужинскую и TAYANNA

В состав жюри вошли народная артистка Украины Екатерина Бужинская, певица TAYANNA, композитор и коуч "Голоса страны" Влад Зеленский, певица Юлия Белей, королева красоты Польши 2022 года URANA и польская певица Marien.

За победу в конкурсе боролись 50 детей из Украины, Польши, Германии и Казахстана. Из них в финал вышли 12 исполнителей. По 3 в каждой из четырех возрастных категорий.

Среди конкурсантов было немало известных в Украине детей, которые до этого принимали участие в многочисленных талант-шоу и конкурсах.

Гран-при United Kids Festival получил 10-летний Артем Котенко, ошеломивший жюри своим проницательным исполнением песни "Tell me why" из репертуара Declan Galbraith.

"Сейчас дети пытаются выбирать для исполнения песни, которые созвучны событиям, которые сейчас происходят в нашей стране. Мы с Артемом решили поехать на этот конкурс в Польшу, чтобы снять стресс. Ведь наш город Ахтырка находится в прифронтовой зоне. И сейчас дети рано взрослеют, потому что видят разрушения и смерти. И мой ребенок на конкурсе хотя бы на день смог погрузиться в атмосферу, связанную с мирной жизнью", — рассказала мама победителя Алена Котенко.

К слову, Артем Котенко в этом году уже получал в июле гран-при песенного конкурса, состоявшегося в болгарском городе Сленчев Бряг на фестивале "С Украиной в сердце". Также в 2020 году Артём был лауреатом "Черноморских игр". Артем – воспитанник детского коллектива "Крошки" из Сум. Также он является участником театрального коллектива "Ассорти".

"Когда на сцену вышел Артем, у меня не было сомнений, что это гран-при! Когда он начал петь, я поняла, что именно этот ребенок был на конкурсе лучшим! Это наше украинское сокровище, которое может покорить мир! У Артема такой драматизм в голосе, что, когда он пел, у меня на глаза обращались слезы. Это были настоящие эмоции! Это был такой детский крик о помощи! Сразу перед глазами прилетело все настоящее и что происходит с нашей страной. Артем ошеломил меня до глубины души! во время войны такие конкурсы необходимы. Надо поддерживать украинскую культуру и пропагандировать ее в мире!" – сказала Екатерина Бужинская.

"Артем смог вызвать эмоции у известных артистов. Во время его выступления я наблюдала, как Екатерина Бужинская и TAYANNA вытирали слезы. Это было для нас очень трогательно. Такой ребенок запомнит навсегда", – поделилась мама победителя.

"Дети скучают по своей родине, по друзьям, им не хватает общения, поэтому цель нашего фестиваля — создать условия, в которых дети чувствовали бы себя защищенными, чтобы они хоть на время чувствовали себя в атмосфере мирной жизни. Также хотелось бы, чтобы наши таланты увидел весь мир!”, – прокомментировал Руслан Квинта.

На гала-концерте фестиваля, который состоялся после конкурса, выступили 12 детей-финалистов, члены жюри, а также польские певицы Marien и Кася Мась и группа "Three Of Us". Хедлайнером стал ALEKSEEV.

