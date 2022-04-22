Почему глянцевые журналы ушли из России: причины и подробности

Стало окончательно ясно, что глянцевых журналов в России больше не будет.

9 марта в Instagram российского Vogue появилось объявление о том, что апрельский номер не выйдет в продажу.



Коллектив глянца был уверен, что это будет просто небольшая пауза, после которой можно будет вернуться и продолжить работу.

Однако, по информации Daily Mail, исход глянца из России будет окончательным и бесповоротным. В письме, отправленном по электронной почте глобальному персоналу компании 20 апреля генеральным директором Роджером Линчем, о возможном возобновлении работы ничего не сказано.

"Хотя мы вели успешный бизнес в России более 20 лет, продолжающиеся зверства, вызванные этой неспровоцированной войной, и связанные с ней законы о цензуре сделали невозможным продолжение нашей деятельности там", — написал он в электронном письме во вторник.

Культовый модный бренд, долгое время возглавляемый Анной Винтур, 8 марта навсегда расторг договор о франшизе с Condé Nast Russia, прекратив выпуск журналов Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, Glamour, Glamour Style Book и Architectural Digest, общий тираж которых превысил 21 миллион читателей в России.

Анна Винтур / Getty Images

Главной причиной прекращения распространение Vogue Russia и других изданий было названо "усиление цензуры" и вторжение России в Украину, которое глава компании охарактеризовал как "бессмысленное".

В результате принятого решения будет уволено не менее 90% сотрудников Condé Nast. Оставшиеся 10% сотрудников будут "завершать дела", а затем также будут уволены с выходным пособием.

Сотрудники Vogue Russia делали неубедительные попытки отмежеваться от политики своего государства и даже привлекли к PR-кампании свою сотрудницу британскую журналистку Фиону Маккензи Джонстон, которая рассказала The Guardian о том, что редакционная коллегия журнала "сильно поддерживала мир" и использовала свою платформу для антивоенных сообщений с момента вторжения России.

Вы думаете, Vogue Russia опубликовал фотографии разрушенного Мариуполя, убитых российскими солдатами жителей Бучи или детей, ночующих в Харьковском метро? Нет. Имелась в виду публикация в Instagram серии работ, вдохновленных картиной Пикассо "Голубь", написанной русскими художниками, мол, "Vogue призывает к миру".

Вполне понятно, что Condé Nast публикация "Голубя мира" не остановила, и он присоединился к сотням компаний, которые ушли из России в знак протеста против вторжения в Украину, как, например, и Hearst Magazines, которые 9 марта расторгли лицензионное соглашение для всех своих изданий в стране, включая Elle, Esquire, Harper’s Bazaar и Cosmopolitan.

Множество модных дизайнеров, в том числе Hermès, LVMH, Richemont и Kering, приостановили торговлю в России, а Disney, Warner Bros и Sony Pictures Entertainment приостановили там выпуск новых фильмов.

Читайте также: