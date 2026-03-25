Почему история в фильме "Грязные танцы" не совсем вымышленная: факт о культовой картине, который вас удивит

Элеонор Бергштейн / © Getty Images

Американский фильм «Грязные танцы» вышел в 1987 году и стал одной из культовых мелодрам всех времен. Главные роли в картине исполнили Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей. Рассказывалось в фильме о лете 1963 года, когда 17-летняя девушка по прозвищу Бейби во время каникул с родителями в курортном отеле познакомилась с Джони, красивым профессиональным танцором.

Автором сценария этого фильма была женщина по имени Элеонор Бергштейн и история, которую она написала частично основана на ее личной жизни. Она родилась в 1938 году в районе Бруклин города Нью-Йорк, у нее была сестра, а их отец, был врачом. Семья, как и герои фильма, проводила лето в курортном отеле в горах, и пока ее родители играли в гольф, Бергштейн танцевала те самые «грязные танцы».

«Я была королевой грязных танцев», — вспоминала она в интервью. «Подростковой королевой мамбо. И у меня было множество трофеев. В Бруклине танцевальные конкурсы устраивали прямо в подвалах — участвовало всего несколько людей. Мое фирменное движение — нога поднимается вокруг шеи партнера».

«Когда я росла, мой отец был врачом. Мы ездили в Катскиллс, когда мне было около 12-13 лет. Я обожала танцевать. Меня называли „Бэби“ до 21 года. В фильме есть множество деталей из моей жизни — моя семья, мое представление об этом курорте, который я видела 12-летней, прижав нос к студии танцев, а остальное я представляла сама — но это не история моего семнадцатого лета. Это не точный рассказ о моей жизни, она просто использует многие ее элементы», — сказала женщина.

«Затем я вернулась и исследовала Катскиллс за 1963 год, что не совпадало с тем, когда я там была. Все довольно достоверно, но это не история маленькой Элеонор, которая влюбилась в инструктора по танцам. Я взяла интервью, пожалуй, у 30-40 инструкторов, которые работали там в тот период, и пыталась совместить это с теми эмоциями, которые я испытывала 12-летней, и на самом деле получилось ближе к реальности, чем я могла подумать.

Что приятно — я получила много писем от женщин, которые были в Катскиллс в те годы и думали, что я пишу о человеке, который им когда-то нравился, и хотели узнать, что с ним произошло и как он сейчас. Мне приходилось отвечать: «Извините, это не тот человек, которого вы помните». Я всегда чувствую, что разочаровываю людей, когда они спрашивают: «А где сейчас Джонни?»»».