Почему Кэрри Брэдшоу никогда не красила ногти в сериале "Секс в большом городе"

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

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На протяжении всего сериала «Секс в большом городе», двух фильмов и сериала-продолжения «И просто так… », героиня Сары Джессики Паркер — Кэрри Брэдшоу — никогда не появлялась в кадре с накрашенными ногтями. На руках актрисы не заметить ни прозрачного лака, ни тем более популярного французского маникюра.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Эту загадку раскрыла сама Сара Джессика Паркер, которая на протяжении многих лет воплощала образ самой известной модницы. Актриса объяснила, что причина того, что она никогда не носила лак на ногтях имеет практический характер.

«Кэрри — писательница, и как человек, научившийся печатать на пишущей машинке, маникюр был бы для нее бесполезен, поскольку он постоянно портился бы и мешал быстро записывать мысли».

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Также Паркер подчеркнула, что маникюр не является частью личности Кэрри и не является для нее способом самовыражения.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Создатель сериала Майкл Патрик Кинг подтвердил, что каждый образ героини тщательно продуман, и отсутствие лака для ногтей является частью этой продуманной эстетики. Дело в том, что сцены снимаются не по порядку, поэтому было бы непрактично постоянно подбирать цвет ногтей для разных сцен, что замедлило бы производство.

Однако эта концепция немного была отодвинута на задний план во время работы над сериалом «И просто так…», поскольку в некоторых сериях Кэрри все же появлялась с накрашенными ногтями.

В обычной жизни Паркер тоже, как и ее персонаж, редко пользуется лаком для ногтей в домашней обстановке. Для нее это слишком хлопотно.

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«Я никогда не делаю маникюр… и, вероятно, за 10 лет я покрывала ногти лаком дважды», — как-то сказала она в интервью.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images