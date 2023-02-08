Почему Кэрри Брэдшоу всегда носила туфли: костюмер Патриция Филд раскрыла секрет "Секса в большом городе"

81-летний американский художник по костюмам и стилист Патриция Филд, которая работала над всеми частями сериала "Секс в большом городе" и одноименными полнометражными фильмами, выпустила книгу "Пэт в большом городе: моя жизнь в моде, стиле и нарушении всех правил", в которой рассказала в подробностях о своей работе на телевидении и о том, как в 55 лет внезапно стала самым влиятельным стилистом в мире. Издание Daily Mail опубликовало часть размышлений и откровений Филд из книги, в частности, о том, как образ Кэрри Брэдшоу стал таким, каким мы его знаем и обожаем.

Патриция Филд / Фото: Getty Images

Каждый поклонник сериала знает, что страсть главной героини - красивая обувь, на которую она тратит огромные деньги, соразмерные ее арендной плате за квартиру. Однако Филд раскрыла небольшой секрет, оказывается, идею с туфлями ей подкинула сама Сара Джессика Паркер.

Героиня актрисы, по словам костюмера, в начале сериала была единственным персонажем, у которого не было четкой личности, как у других. Саманта была помешана на сексе, Миранда - серьезная женщина-адвокат, а Шарлотта - "дочь маминой подруги", но вот личность Кэрри была размытой.

"Вся моя неуверенность в ее личности исчезла в тот момент, когда мы с Сарой Джессикой впервые сели за стол, чтобы обсудить ее. "Я всегда буду с голыми ногами, - сказала она. - Мне все равно, куда идет мой персонаж, какая температура на улице или какие у меня каблуки". Такое решение могло показаться незначительным, но на самом деле оно было революционным. В 1997 году колготки все еще были неотъемлемой частью женского гардероба. Особенно на телевидении их носили все. Заявление Сары Джессики о том, что Кэрри собирается идти по улице на каблуках и с голыми ногами, было скорее манифестом, чем направлением костюма", - сказала Патриция Филд.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри / Фото: Getty Images

Также она отметила еще несколько важных замечаний Сары Джессики, поскольку актриса запретила резинки для волос и популярные в то время заколки-бабочки не только на своих костюмах, но и на костюмах всех других персонажей, а также обратилась к визажистам с призывом отказаться от тонального крема, считая это еще одним пережитком ушедшей эпохи.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Напомним, скранч даже обыграли в одной из сцен сериала, когда Кэрри Брэдшоу заявила: "Ни одна уважающая себя жительница Нью-Йорка не позволит себе пойти в ресторан с резинкой на голове".

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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