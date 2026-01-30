Почему Марго Робби надела платье от Schiaparelli: актриса объяснила выбор и идею

Марго Робби / © Associated Press

Реклама

Во время мировой премьеры фильма «Грозовой перевал» Марго Робби вышла на красную дорожку в изысканном черно-красном платье от Schiaparelli с юбкой-русалкой, которое очаровало публику. Наряд был разработан специально для мероприятия и во время интервью изданию Variety Марго рассказала, почему платье именно такое.

Марго Робби / © Associated Press

«Хорошо, я просто должна услышать историю этого платья. Что оно рассказывает нам сегодня?», — спросила журналистка.

«Это — „Грозовой перевал“ Мы подумали: если превратить „Грозовой перевал“ в платье, каким оно было бы? Так и появилась идея, будто оно впитывает в себя землю — мы знали, что это будет красный цвет: красная дорожка или, в данном случае, красный лакированный пол.

Реклама

Будто этот цвет просачивается в платье, а дальше — кружево и, не знаю, темный оттенок упадка, присущий «Грозовому перевалу». А наши образы на протяжении всего прес-тура будут эволюционировать, охватывая другие локации и идеи из фильма», — сказала Марго.

Также дизайнер Дэниел Розберри, который создал платье, показал, как появился на свет эскиз и шла подготовка.

«Когда вы думаете о „Грозовом перевале“, что приходит на ум? Романтика, страсть, драма. Силуэт олицетворял драму, кружево — романтику, а красный цвет — страсть», — сказал дизайнер в видео.