Почему "Секс в большом городе" прославил Manolo Blahnik: костюмер Патриция Филд раскрыла секрет сериала

Это был любимый бренд обуви главной героини сериала и вот спустя столько лет костюмер сериала рассказала, почему выбрала именно эту марку.

81-летний американский художник по костюмам и стилист Патриция Филд, которая работала над всеми частями сериала "Секс в большом городе" и одноименными полнометражными фильмами, выпустила книгу "Пэт в большом городе: моя жизнь в моде, стиле и нарушении всех правил", в которой рассказала в подробностях о своей работе на телевидении и о том, как в 55 лет внезапно стала самым влиятельным стилистом в мире. Издание Daily Mail опубликовало часть размышлений и откровений Филд из книги, в частности, о том, почему персонаж Кэрри Брэдшоу носила туфли Manolo Blahnik.

Маноло Бланик / Фото: Getty Images

По словам Филд, в начале работы над шоу у нее была команда всего из двух помощников, и для каждого получасового эпизода им нужно было создать примерно 50 отдельных костюмов. Примерки образов для Кэрри могли превратиться в восьмичасовые марафоны. Но была в этом всем одна загвоздка - бренды не очень хотели идти на сотрудничество с малоизвестным сериалом.

"Перед выходом шоу в эфир большинство лейблов, с которыми мы связались, чтобы спросить, можем ли мы одолжить одежду, даже не ответили на наши звонки. Они понятия не имели, что это за причудливое новое шоу HBO, и не собирались нам помогать. Отчасти поэтому обувь Manolo Blahnik стала такой большой частью сериала", - сказала Патриция.

Патриция Филд / Фото: Getty Images

Также она отметила, что с брендом Manolo Blahnik была знакома до сериала благодаря Джорджу Малкемусу, который управлял манхэттенским бутиком этого бренда. Несмотря на то, что обувь бренда Manolo Blahnik носили принцесса Диана, Бьянка Джаггер и редакторы Vogue, он не был очень известным и уж точно не нарицательным.

До сериала у Филд был свой магазин одежды в Нью-Йорке, где она продавала яркие винтажные и новые вещи. Именно благодаря магазину она познакомилась с Малкемусом и заключила с ним сделку, согласно которой в конце сезона распродаж она забирала все пары обуви которые остались в его магазине по 10 долларов за пару и затем перепродавала их в своем бутике по 20-25 долларов.

"Прибыль была небольшой, но я была рада предложить своим покупателям такую ​​прекрасную обувь по цене, которую они могли себе позволить", - сказала она.

Когда начались съемки "Секса в большом городе", а известные бренда не хотели сотрудничать, Патриция договорилась с Джорджем Малкемусом, что обувь для сериала будет поставлять его магазин. После того, как шоу впервые вышло в эфир летом 1998 года, бренд Manolo Blahnik перестал быть малоизвестной и дешевой маркой, превратившись в модный культ.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Спустя годы после завершения сериала, дружба Сары Джессики и Малкемуса продолжилась - они стали бизнеспартнерами и открыли магазин магазин в Нью-Йорке, как раз на месте, где когда-то был бутик Manolo Blahnik.

Сара Джессика Паркер и Джордж Малкемус / Фото: Getty Images

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