Почти 3 недели после родов: участница "Холостяка-12" в купальнике показала идеальную фигуру и новорожденного ребенка

Участница реалити-шоу "Холостяк-12" — Виктория Варлей — опубликовала в Instagram милые снимки со своей новорожденной дочкой Мишель. Девочка появилась на свет 1 января.

Виктория позировала с малышом на руках на пляже. Одета она была в черный сплошной купальник. Варлей продемонстрировала просто невероятно роскошную форму после родов. Ее фигура такая стройная, что даже не скажешь, что она рожала почти 3 недели назад.

"Мой ребенок", — подписала она фото.

Подписчики Вики в восторге от того, как она прекрасно выглядит.

"Это законно так выглядеть после родов?", "Вы точно были беременным и это ваш ребенок?", "А что так можно было???", "Какая красавица, роды только на пользу", "Какая крутая мамочка) Ребенок такая манюня…", "Как можно выглядеть так шикарно после родов?", "Вы огонь! Ведьма что ли?", "Какая же ты красивая и стройная! Какая сладкая малышка на руках", — написали фолловеры в комментариях.

Фото @romana_urbanovych

А так Варлей выглядела во время последнего месяца беременности. Виктории очень идет беременность.

Фото @romana_urbanovych

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