Почти 50 лет назад: Клаудия Шиффер показала, как выглядела в детстве

53-летняя супермодель 90-х – Клаудия Шиффер – в последнее время часто показывает архивные снимки, сделанные еще на пике ее модельной карьеры. Так она продвигает свою книгу "Captivate!", в которой собраны фотографии из ее собственного архива авторства легендарных фэшн-фотографов 90-х.

Клаудия Шиффер со своей книгой Captivate! / Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Однако на этот раз она показала свои детские фото, сделанные около 50 лет назад. На снимках Клаудия запечатлена со своей младшей сестрой Анной-Каролиной и братом Штефаном. Дети позируют у елки в канун Рождества.

Клаудия Шиффер в детстве с сестрой и братом / Фото: Instagram Клаудии Шиффер

На другом снимке Шиффер позирует сама.

Клаудия Шиффер в детстве / Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Напомним, ранее компания Mattel выпустила куклу в виде модели - Клаудия Шиффер стала Барби в платье Versace. Кукла выпущена в легендарном голубом плиссированном платье с фигурным лифом, в котором модель выходила на подиум в рамках показа коллекции осень-зима Atelier Versace в 1994 году.

Клаудия Шиффер / Фото: Instagram Клаудии Шиффер

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