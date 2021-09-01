Почти без макияжа: невеста Бруклина Бекхэма показала естественную красоту

26-летняя актриса и модель, дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца – Никола – часто обновляет блог в Instagram.

На днях девушка поделилась простыми снимками, сделанными крупным планом, и показала, как выглядит ее лицо без большого количества косметики на нем.

Никола Пельтц запечатлена лежа на подушке, одета в черную майку, ее волосы распущены, а из макияжа на лице только тушь для ресниц. "Я люблю вас друзья", - написала в подписи под кадрами девушка.

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А недавно девушка показывала кадр, на котором позировала стоя в бассейне в одном бикини. Ее возлюбленный и будущий муж Бруклин Бекхэм одним из первых тогда прокомментировал фото Николы, коротко написав: "Мой абсолютный ангел".

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Instagram Николы Пельтц

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Никола Пельтц - будущая жена Бруклина Бекхэма (12 фото)

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