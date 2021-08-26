Почти без макияжа: Сару Джессику Паркер не узнать на съемках сериала "Секс в большом городе"

Почти без макияжа: Сару Джессику Паркер не узнать на съемках сериала "Секс в большом городе"

В Нью-Йорке продолжаются съемки сериала And Just Like That…

Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон были запечатлены на съемках продолжения сериала "Секс в большом городе". В этот раз перед камерами фотографов героиня Сары Джессики – Кэрри Брэдшоу, выглядит несколько иначе, не так, как привыкла ее видеть публика.

Одета 56-летняя Сара Джессика была в объемную макси-юбку и короткий бежевый жакет с бахромой. В руках она держала мягкий клатч, на ногах у Сары были белые носки и шлепки. На шее у нее было украшение в виде толстой цепочки с кулоном, на пальце – обручальное кольцо, в ушах - маленькие серьги. Волосы Паркер собрала в низкий пучок, а на ее лице практически не было макияжа.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Синтия Никсон была в синем платье из денима, к которому подобрала зеленый короткий жакет и босоножки ему в тон на платформе и высоких устойчивых каблуках. Рядом со стулом, на котором сидела актриса, стояла небольшая лимонная сумка. На лице у Синтии также был легкий макияж, а в ушах - серьги с прозрачными камнями. Обе актрисы сидели на стульях и о чем-то беседовали.

Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / Getty Images

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