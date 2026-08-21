Почти босиком: Маргарет Куэлли удивила на премьере необычной обувью с голыми стопами

Маргарет Куэлли / © Associated Press

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Маргарет Куэлли посетила премьеру постапокалиптического триллера «Созвездие Большого Пса» в Лондоне, в котором она снялась.

Маргарет Куэлли / © Associated Press

На мероприятии актриса появилась в образе total black из коллекции Chanel Resort 2027. На ней было длинное полупрозрачное платье с глубоким V-образным декольте. Наряд был украшен многочисленными круглыми аппликациями, создававшими фактурный эффект, а на рукавах и подоле переходившими в подвижную бахрому. Полупрозрачная ткань придала образу пикантности.

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Маргарет Куэлли / © Associated Press

Впрочем, наибольшее внимание привлекла необычная обувь звезды. На Куэлли были оригинальные черные полусандалии Chanel, состоящие из закрытой пятки и тонких шнурков, завязанных на лодыжках.

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Маргарет Куэлли / © Associated Press

Передняя часть стопы и пальцы оставались полностью открытыми, поэтому под определенным ракурсом казалось, будто актриса пришла на премьеру босиком. Внешнюю часть обуви украшал золотой логотип французского Модного дома.

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет дополнила образ черным педикюром и маникюром, а также лаконичным кольцом с бриллиантами. Ее длинные темные волосы были распущены и уложены с пробором посередине. В макияже актриса сделала акцент на глазах с помощью черных стрелок, а губы подчеркнула темно-бежевой помадой.

Маргарет Куэлли / © Associated Press

На фотосессии Куэлли также позировала вместе со своим партнером по фильму Джейкобом Элорди.

Джейкоб Элорди и Маргарет Куэлли / © Associated Press

Режиссером фильма «Созвездие Большого Пса» стал Ридли Скотт, известный по фильмам «Гладиатор» и «Марсианин». Помимо Квеллы и Элорди, в триллере снялись Джош Бролин, Гай Пирс, Бенедикт Вонг и другие актеры.

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События фильма разворачиваются в жестоком постапокалиптическом мире. Молодой пилот Хиг вместе с военным специалистом по выживанию Бенгли обустраивает надёжное, но изолированное укрытие. Их жизнь меняется после появления загадочного радиосигнала, который побуждает Хига отправиться в опасное путешествие в поисках других людей, надежды и человечности.

Фильм «Созвездие Большого Пса» выйдет в украинский прокат 27 августа.

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