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- Шоу-бизнес
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Почти босиком: Маргарет Куэлли удивила на премьере необычной обувью с голыми стопами
Актриса появилась на мероприятии в полусандалиях от Chanel.
Маргарет Куэлли посетила премьеру постапокалиптического триллера «Созвездие Большого Пса» в Лондоне, в котором она снялась.
На мероприятии актриса появилась в образе total black из коллекции Chanel Resort 2027. На ней было длинное полупрозрачное платье с глубоким V-образным декольте. Наряд был украшен многочисленными круглыми аппликациями, создававшими фактурный эффект, а на рукавах и подоле переходившими в подвижную бахрому. Полупрозрачная ткань придала образу пикантности.
Впрочем, наибольшее внимание привлекла необычная обувь звезды. На Куэлли были оригинальные черные полусандалии Chanel, состоящие из закрытой пятки и тонких шнурков, завязанных на лодыжках.
Передняя часть стопы и пальцы оставались полностью открытыми, поэтому под определенным ракурсом казалось, будто актриса пришла на премьеру босиком. Внешнюю часть обуви украшал золотой логотип французского Модного дома.
Маргарет дополнила образ черным педикюром и маникюром, а также лаконичным кольцом с бриллиантами. Ее длинные темные волосы были распущены и уложены с пробором посередине. В макияже актриса сделала акцент на глазах с помощью черных стрелок, а губы подчеркнула темно-бежевой помадой.
На фотосессии Куэлли также позировала вместе со своим партнером по фильму Джейкобом Элорди.
Режиссером фильма «Созвездие Большого Пса» стал Ридли Скотт, известный по фильмам «Гладиатор» и «Марсианин». Помимо Квеллы и Элорди, в триллере снялись Джош Бролин, Гай Пирс, Бенедикт Вонг и другие актеры.
События фильма разворачиваются в жестоком постапокалиптическом мире. Молодой пилот Хиг вместе с военным специалистом по выживанию Бенгли обустраивает надёжное, но изолированное укрытие. Их жизнь меняется после появления загадочного радиосигнала, который побуждает Хига отправиться в опасное путешествие в поисках других людей, надежды и человечности.
Фильм «Созвездие Большого Пса» выйдет в украинский прокат 27 августа.