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Почти год после родов: Эльза Хоск в экстравагантном купальнике похвасталась стройной фигурой

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Почти год после родов: Эльза Хоск в экстравагантном купальнике похвасталась стройной фигурой

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

33-летняя шведская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret начала новый год с отдыха на жарком курорте.

Эльза Хоск опубликовала в Instagram снимки с отдыха, глядя на которые, сразу же хочется оказаться где-то на пляже в жаркой стране и с бокалом охлаждающего коктейля.

Манекенщица позировала в бассейне. На ней был экстравагантный серый купальник, который прекрасно сидел на ее стройной фигуре. Прошел уже почти год после родов, и Хоск демонстрирует отличное подтянутое тело и плоский живот.

Эльза Хоск / © Instagram Эльзы Хоск
Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Волосы она распустила и была без макияжа на лице.

Эльза Хоск / © Instagram Эльзы Хоск
Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Напомним, 11 февраля 2021 года Эльза родила дочь - Тууликки Джоан Дейли. Недавно модель показывала снимок с подросшей малышкой.

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