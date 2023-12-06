Почти голая: Дженнифер Лопес посетила церемонию в провокационном наряде с "металлическим" топом

Вероятно это был один из самых эффектных аутфитов суперзвезды в этом году.

В Лос-Анджелесе состоялась вечеринка журнала Elle под названием Women in Hollywood ("Женщины в Голливуде"). Мероприятие посетили супруги Бен Аффлек и Дженнифер Лопес и, соответственно, когда эта пара выходит в свет вместе, все взгляды прикованы только к ним.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Тем более что в этот раз для светского выхода Дженнифер надела очень смелый и сексуальный наряд от бренда Grace Ling из коллекции весна-лето 2024.

Лук артистки состоял из черной прямой юбки с высокой талией, которая крепилась на две тонкие ленты к необычному топу из пластика и была окрашены в глянцевый серо-синий оттенок, который напоминал метал.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Также топ повторял анатомические изгибы Лопес и был очень коротким, демонстрируя часть ее груди.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Крепился он на тело только спереди, а спина у нее была обнаженной. Поэтому Дженнифер собрала волосы в высокий пучок, чтобы подчеркнуть ее.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Также она сделала яркий макияж, обула туфли на высоких каблуках, а также завершила вечерний образ бриллиантовыми украшениями и черной сумкой от Tyler Ellis.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

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