Почти голая: модный блогер Леони Ханне пришла в очень смелом наряде на показ в Париже

Наряд девушки был очень гламурным, но мало что скрывал.

Немецкий модный блогер, стритстайл-икона, модель и инфлюэнсер - 34-летняя Леони Ханне, посетила Неделю кутюрной моды в Париже. Звезда стала гостью показа ливанского бренда Elie Saab, где тот презентовал свою коллекцию весна-лето 2023.

Своим образом девушка традиционно очень удивила, на этот раз он у нее был довольно откровенным.

Леони надела черную длинную приталенную юбку с высокой посадкой, которую сочетала с гламурным "голым" бюстгальтером, который был декорирован стразами и мало что прикрывал на теле Леони. Чашки бюстье были выполнены из ткани телесного цвета, которая сливалась с кожей Леони, поэтому создавалось впечатление, что она обнажена.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Дополнили этот образ черные гламурные туфли от Mach & Mach, сумка со стразами и бомбер, который Леони носила спущенным с плеч.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

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