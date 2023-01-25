Почти голая: модный блогер Леони Ханне пришла в очень смелом наряде на показ в Париже

Наряд девушки был очень гламурным, но мало что скрывал.
Немецкий модный блогер, стритстайл-икона, модель и инфлюэнсер - 34-летняя Леони Ханне, посетила Неделю кутюрной моды в Париже. Звезда стала гостью показа ливанского бренда Elie Saab, где тот презентовал свою коллекцию весна-лето 2023.
Своим образом девушка традиционно очень удивила, на этот раз он у нее был довольно откровенным.
Леони надела черную длинную приталенную юбку с высокой посадкой, которую сочетала с гламурным "голым" бюстгальтером, который был декорирован стразами и мало что прикрывал на теле Леони. Чашки бюстье были выполнены из ткани телесного цвета, которая сливалась с кожей Леони, поэтому создавалось впечатление, что она обнажена.
Дополнили этот образ черные гламурные туфли от Mach & Mach, сумка со стразами и бомбер, который Леони носила спущенным с плеч.
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