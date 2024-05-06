Почти голая: певица Doja Cat появилась в длинном плаще и в компании известного модельера

Можно уже не сомневаться, что певица Doja Cat появится в этом году на благотворительном костюмированном балу Met Gala, который ежегодно проходит в Нью-Йорке, чтобы собрать средства для Метрополитен-музея. Дело в том, что артистка на протяжении последних нескольких дней активно появляется на публике в довольно смелых нарядах, привлекая внимание общественности, а вчера вышла в свет в компании модельера Гурама Гвасалии - креативного директора Модного дома Vetements.

Doja Cat и Гурам Гвасалия / Фото: Getty Images

Вместе они посетили вечеринку Анны Винтур - частный званый ужин для гостей бала. Доджа была одета в длинное кожаное пальто-кейп, которое носила на голое тело. Сочетала артистка свой наряд с туфлями на огромных прозрачных платформах, который визуально удлиняли ноги, а также бриллиантами.

Вероятно, что наряд певицы на самом балу Met Gala будет от Vetements и готовит ее сам Гурам. Модельер также оделся эпатажно, поскольку на нем были очень широкие джинсы, которые волочились по полу, серая футболка и оверсайз куртка и с потертостями. Также он надел солнцезащитные очки.

Doja Cat и Гурам Гвасалия / Фото: Getty Images

Тема бала в этом году звучит так: "Спящие красавицы: возрождение моды". Ожидается, что мы увидим много винтажных нарядов и реплик культовых изделий, которые уже являются музейными экспонатами.

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