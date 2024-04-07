Почти голая: Рози Хантингтон-Уайтли появилась на вечеринке Dolce & Gabbana в платье-пеньюаре

Лук модели был необычным и привлекал внимание.
36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – посетила грандиозное событие в Милане - вечеринку в честь 40-летия Модного дома Dolce & Gabbana.
По такому случаю бренд собрал в одном месте знаменитостей первой величины, амбассадоров и друзей.
Рози появилась в полностью прозрачном черном платье, которое больше напоминало по стилю пеньюар. У наряда была юбка-миди, глубокое декольте и складки на бретельках и бедрах.
Из-под платья модели просвечивалось сексуальное черное нижнее белье - трусы, пояс с подвязками и чулки. Также она надела босоножки с ремешками, несколько украшений, а в руке у нее была небольшая лаковая сумка с короткой ручкой.
Также среди гостей мероприятия была и актриса Деми Мур, которая надела сексуальное платье-сетку в пол, полностью украшеное мелкими серыми стразами. Под платьем у актрисы было черное белье - закрытый бюстгальтер из плотной ткани и трусы с высокой посадкой.
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