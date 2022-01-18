Почти как мама: дочь Моники Беллуччи - Дева Кассель - снялась в новом пикантном фотосете

Почти как мама: дочь Моники Беллуччи - Дева Кассель - снялась в новом пикантном фотосете

17-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в очередной и весьма откровенной фотосессии, а результатом работы поделилась с подписчиками в Instagram.

На новых снимках, где юная Дева позирует в обтягивающем платье лежа на диване и латексных комбинезонах, подчеркивающих ее фигуру, девушка очень похожа на свою мать в юности.

Автором фотографий стал фэшн-фотограф Бастьен Барад. Именно перед его камерой Дева позировала в разных образах и пыталась показать себя во всей красе.

Подписчики были в восторге от снимков и написали модели в комментариях, как хороша она в кадре. А вот те, кто помнит фотосессии Моники Белуччи в юные годы, в один голос твердят в соцсетях, что Дева - лишь копия своей мамы, но в ней нет такого огня, как был в Беллуччи.

На фоне секс-скандала принца Эндрю хочется вспомнить, что Дева несовершеннолетняя девушка, но снимки местами выглядят очень сексуально. Однако, очевидно, что ее мама Моника дала на них свое согласие и активно продвигает дочь в фэшн-индустрию.

Отметим, это не первая подобная работа Девы. Публика могла видеть ее работу для французского Elle.

Также ранее мама и дочь вместе снимались для итальянского Vogue.

Читайте также: