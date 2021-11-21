Почти, как Меган: Cardi B надела тесное платье на дорожку

29-летняя американская хип-хоп-исполнительница Cardi B посетила церемонию American Music Awards 2021 в Лос-Анджелесе.

Звезда вышла на дорожку в бархатном платье, подчеркивающем ее пышные формы от Christian Siriano. Наряд с блестящей отделкой и сдержанным леопардовым принтом, сочетает в себе современные тенденции с классической элегантностью. Юбка переходит в изящный шлейф, а разрез на бедре создает эффектный образ.

Cardi B / Associated Press

Cardi B решила дополнить свой лук босоножками на шпильках с ремешками на щиколотках, светлым маникюром и педикюром, очень насыщенным макияжем глаз с пышными ресницами, а длинные черные волосы распустила и накрутила красивыми локонами.

В районе бюста платье было немного тесным и слишком прижимало кожу певицы. Впрочем, в сентября 2021 года, Cardi B родила второго ребенка и, вероятно, просто еще не успела вернуться в лучшую форму.

Cardi B / Associated Press

Напомним, недавно подобный конфуз произошел и с Меган, герцогиней Сассекской, когда она вышла на дорожку в эффектном красном платье, на размер меньше, чем было необходимо.

Cardi B / Associated Press

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