Почти не изменилась: Эмили Ратажковски показала, какой была в 13 лет

Почти не изменилась: Эмили Ратажковски показала, какой была в 13 лет

30-летняя модель Эмили Ратажковски показала подписчикам, как выглядела в детстве.

В своем блоге в Instagram молодая мама опубликовала несколько архивных снимков и показала, какой была в 13 лет. Звезда позирует на фоне праздничной елки, в салатовом топе с кружевом на груди и спортивных черных штанах. Ее волосы распущены, на шее красуется пестрый платок, девочка практически без макияжа.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

В подписи Эмили коротко написала: "13", имея в виду свой возраст.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

С годами модель и актриса не сильно изменилась, только лишь похорошела. Даже после рождения сына в марте 2021 года фигура Ратажковски осталась такой же стройной и сексуальной, а снимками в бикини модель могла похвастаться спустя несколько недель после родов.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

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