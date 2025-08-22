Джульет Роуз Ландау / © Getty Images

60-летняя Джульет Роуз Ландау — американская актриса режиссер, продюсер и балерина. Она прославилась благодаря сериалу «Баффи — истребительница вампиров», где сыграла роль вампира Друсиллы. Затем в этой роли она появлялась и спин-оффе сериала, который назывался «Ангел».

За роль Друсиллы она была номинирована на премию «Сатурн». Помимо съемок в фильмах и сериалах занималась танцами — была профессиональной балериной, а также работала актрисой озвучивания и играла в театре. Однако после роли в сериале «Баффи — истребительница вампиров» больше в ее карьере больших прорывов не случилось.

Джульет Роуз Ландау в 2001 году / © Getty Images

Джульет редко появляется на красных дорожках, а также не афиширует свою личную жизнь. Однако ее не пугает то, что она стала «актрисой одной роли», ведь даже несмотря на то, что сериал завершился 22 года тому назад, она продолжает ассоциировать себя с ним и охотно дает интервью, посещает фестиваль Comic Con и даже ведет подкаст Re-Vamped, где рассказывает о сериале.

Джульет Роуз Ландау на мероприятии в 2023 году в Нью-йорке / © Getty Images

Напомним, что Сара Мишель Геллар вернется к своей самой культовой роли в сериале «Баффи — истребительницы вампиров». Однако в этот раз новый сериал будет рассказывать о другой истребительнице, а Сара Мишель сыграет в нем уже не главную роль, а эпизодическую. Название проекта пока неизвестно, однако сообщается, что заказал новый сериал стриминговый сервис Hulu. Увидим ли мы там Джульет Роуз Ландау — тоже пока что загадка.