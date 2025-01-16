Почти не изменилась: как сейчас выглядит Джулия Стайлз, сыгравшая в фильме "10 причин моей ненависти"

Она дебютировала как режиссер, поэтому вышла в свет на этой неделе.
Поклонники фильмов 90-х вероятно помнят популярную романтическую подростковую комедию под названием "10 причин моей ненависти". Фильм рассказывал о школьниках и их непростых любовных взаимоотношениях. Главные роли в картине сыграли Джулия Стайлз и Хит Леджер.
Актрисе сейчас уже 43 года и она редкий гость на звездных мероприятиях, хотя и продолжает сниматься в кино и сериалах. На этой неделе Джулия посетила премьеру фильма Wish You Were Here, поскольку это был ее дебют как режиссера.
Она практически не изменилась и выглядела потрясающе. Стайлз надела длинный комбинезон голубого цвета с V-образным декольте. Наряд она дополнила макияжем и несколькими украшениями.
Напомним, что Джулия была утверждена на роль в фильме "10 причин моей ненависти" в возрасте 17 лет. Эта работа стала ее билетом в мир кино и принесла премию MTV Movie Award за прорывную женскую роль. Чикагские кинокритики проголосовали за нее как за самую многообещающую новую актрису года.
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