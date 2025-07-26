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- Шоу-бизнес
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Почти не изменилась: как выглядела Энн Хэтэуэй в 2006 году в первой фотосессии для "Дьявол носит Prada"
Предлагаем посмотреть, какой была 23-летняя актриса.
В Нью-Йорке стартовали съемки второй части культового фильма «Дьявол носит Prada». Картина выйдет в 2026 году, то есть через 20 лет после премьеры первой части, которая собрала внушительные 326 миллионов долларов в прокате по всему миру. К своим ролям вернутся такие звезды Мерил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи и Энн Хэтэуэй.
Однако первая часть фильма вышла в прокат в США вышел 30 июня 2006 года. В преддверии премьеры 23-летняя актриса Энн Хэтэуэй, которая сыграла главную роль, снялась в фотосессии, которая проходила в отеле Mandarin Oriental в Нью-Йорке.
Фото были сделаны 19 июня, а Энн позирует на них в тунике с принтом-бабочками, капри и туфлях на каблуках. Волосы девушки собраны, макияж на лице практически отсутствует, а из украшений она носит несколько золотых браслетов и цепочку с кулоном.
За эти годы актриса практически не изменилась. Первые фотографии со съемок уже заполонили Сеть, а образы героини фильма будут очень яркими и необычными.