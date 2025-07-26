Почти не изменилась: как выглядела Энн Хэтэуэй в 2006 году в первой фотосессии для "Дьявол носит Prada"

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

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В Нью-Йорке стартовали съемки второй части культового фильма «Дьявол носит Prada». Картина выйдет в 2026 году, то есть через 20 лет после премьеры первой части, которая собрала внушительные 326 миллионов долларов в прокате по всему миру. К своим ролям вернутся такие звезды Мерил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи и Энн Хэтэуэй.

Однако первая часть фильма вышла в прокат в США вышел 30 июня 2006 года. В преддверии премьеры 23-летняя актриса Энн Хэтэуэй, которая сыграла главную роль, снялась в фотосессии, которая проходила в отеле Mandarin Oriental в Нью-Йорке.

Энн Хэтэуэй, 2006 год / © Associated Press

Фото были сделаны 19 июня, а Энн позирует на них в тунике с принтом-бабочками, капри и туфлях на каблуках. Волосы девушки собраны, макияж на лице практически отсутствует, а из украшений она носит несколько золотых браслетов и цепочку с кулоном.

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Энн Хэтэуэй, 2006 год / © Associated Press

Энн Хэтэуэй, 2006 год / © Associated Press

За эти годы актриса практически не изменилась. Первые фотографии со съемок уже заполонили Сеть, а образы героини фильма будут очень яркими и необычными.

Энн Хэтэуэй на съемках «Дьявол носит Prada 2», 2025 год / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Associated Press Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Associated Press Энн Хэтэуэй / © Associated Press Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images