Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Почти не изменилась: модель Алессандра Амбросио показала, как выглядела 17 лет назад

Звезда показала архивное семейное фото.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — поделилась в своем Instagram архивным снимком в честь 17-летия дочери Ани, которое она праздновала 24 августа.

Алессандра Амбросио с дочерью, 2008 год / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с дочерью, 2008 год / © Instagram Алессандры Амбросио

На фото, сделанном в 2008 году, модель позирует с маленькой дочерью на руках. Топ-модель практически не изменилась внешне.

Также она показала фото, сделанное, когда ее дочери было около 8 лет. Але запечатлена в обтягивающем черном лонгсливе и джинсах-скинни, а Аня — в розовом топе и джинсах — висит на маминой ноге.

Алессандра Амбросио с дочерью / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с дочерью / © Instagram Алессандры Амбросио

«С днем рождения, Аня. Желаю тебе самого наилучшего и пусть все твои мечты сбываются», — написала Амбросио.

Сейчас Аня очень похожа на свою звездную маму. Девочка активно ведет свои соцсети, и в Instagram у нее уже более 100 тысяч подписчиков. Несмотря на свой интерес к моде, она пока не планирует идти по стопам мамы и становиться моделью, а сосредоточена на учебе.

Алессандра Амбросио с дочерью / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с дочерью / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с дочерью / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с дочерью / © Instagram Алессандры Амбросио

Отметим, помимо Ани Алессандра воспитывает еще и сына Ноа, которому в мае этого года исполнилось 13 лет.

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио показала пляжные фото с Ибицы.

