- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 219
- Время на прочтение
- 2 мин
Почти не изменилась: супермодель Синди Кроуфорд показала, как выглядела 10 лет назад
В Сети набирает популярность тренд, в рамках которого пользователи публикуют фото, сделанные в 2016 году.
Свои архивные фото уже показывала супермодель Хайди Клум и британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли, и вот к ним присоединилась и 59-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х Синди Кроуфорд. В своем Instagram она показала серию фото, сделанных в 2016 году.
Звезда позировала на пляже, в бикини на пальме, за рабочим столом и в компании своего мужа — бизнесмена Рэнди Гербера.
За прошедшие 10 лет Синди почти не изменилась, она выглядит также потрясающе.
Отметим, Синди Кроуфорд — одна из самых узнаваемых и высокооплачиваемых представительниц «золотой эры супермоделей» наряду с Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер и др. Начала свою модельную карьеру достаточно рано: когда ей было 16 лет, ее фотография, сделанная случайно в подростковом возрасте, попала в местную газету. Ее заметили и пригласили поучаствовать в конкурсе модельного агентства. Она стала финалисткой и сразу подписала свой первый модельный контракт. В 1986-м переехала в Нью-Йорк и полностью посвятила себя модельному бизнесу. В свои 59 лет Кроуфорд не планирует останавливаться, а продолжает сниматься в рекламе и для глянца.
Ранее, напомним, Синди Кроуфорд в платье цвета марсала и на шпильках посетила церемонию в Санта-Монике.