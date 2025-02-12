Почти не изменилась: топ-модель Миранда Керр показала, как выглядела почти 30 лет назад

Известная модель поделилась архивным фото.
41-летняя австралийская модель, бывший "ангел" Victoria's Secret и бизнесвумен – Миранда Керр – опубликовала в своем Instagram два фото, на которых запечатлена в разные периоды жизни – в подростковом возрасте и сейчас.
На одном снимке Миранда позирует в жакете, джинсах, сложив руки на груди, а на втором – в кардигане и в такой же позе.
"Все такая же дерзкая спустя почти 30 лет", - написала Керр под снимками.
Отметим, Миранда стала известной после победы на конкурсе модельного агентства Dolly в 1997 году – ей тогда было всего 14 лет. Спустя 10 лет начала сотрудничество с Victoria's Secret и стала одним из самых известных "ангелов" бренда. Сейчас она мама четырех детей, занимается их воспитанием, развитием своего бренда косметики Kora Organics, пишет книги и занимается благотворительностью.
Ранее, напомним, Миранда Керр и другие модели блистали на гала-вечере Baby2Baby в Pacific Design Center в Лос-Анджелесе.
Миранда появилась на мероприятии в бледно-розовом платье Pamella Roland с корсетом и юбкой из перьев. Модель держала в руках сверкающий камнями серебристый клатч, надела серьги с бриллиантами, распустила длинные каштановые волосы и сделала выразительный вечерний макияж.
Читайте также:
- В обтягивающем платье и на каблуках: модель Миранда Керр сыграла в баскетбол
- В алом платье и под руку с мужем: топ-модель Миранда Керр на президентском ужине в честь Олимпиады-2024
- С каре и в комбинезоне: топ-модель Миранда Керр показала, как выглядела в детстве