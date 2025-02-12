Почти не изменилась: топ-модель Миранда Керр показала, как выглядела почти 30 лет назад

41-летняя австралийская модель, бывший "ангел" Victoria's Secret и бизнесвумен – Миранда Керр – опубликовала в своем Instagram два фото, на которых запечатлена в разные периоды жизни – в подростковом возрасте и сейчас.

На одном снимке Миранда позирует в жакете, джинсах, сложив руки на груди, а на втором – в кардигане и в такой же позе.

instagram.com/mirandakerr

"Все такая же дерзкая спустя почти 30 лет", - написала Керр под снимками.

instagram.com/mirandakerr

Отметим, Миранда стала известной после победы на конкурсе модельного агентства Dolly в 1997 году – ей тогда было всего 14 лет. Спустя 10 лет начала сотрудничество с Victoria's Secret и стала одним из самых известных "ангелов" бренда. Сейчас она мама четырех детей, занимается их воспитанием, развитием своего бренда косметики Kora Organics, пишет книги и занимается благотворительностью.

Ранее, напомним, Миранда Керр и другие модели блистали на гала-вечере Baby2Baby в Pacific Design Center в Лос-Анджелесе.

Миранда Керр и Жасмин Тукс / Фото: Getty Images

Миранда появилась на мероприятии в бледно-розовом платье Pamella Roland с корсетом и юбкой из перьев. Модель держала в руках сверкающий камнями серебристый клатч, надела серьги с бриллиантами, распустила длинные каштановые волосы и сделала выразительный вечерний макияж.

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