Почти не узнать: Кэри Маллиган на съемках нового фильма в Нью-Йорке

Почти не узнать: Кэри Маллиган на съемках нового фильма в Нью-Йорке

Актриса работает над новым фильмом о резонансном событии.

В Нью-Йорке начались съемки нового фильма, где главную роль сыграет двукратная номинантка на "Оскар" Кэри Маллиган. Звезду подловили во время работы над картиной "Она сказала" на Манхэттене, и узнать ее было трудно, ведь актриса совершенно изменила прическу.

Кэри Маллиган / Getty Images

Одета 36-летняя Маллиган была в деловой образ, ведь в фильме она сыграет Меган Туэй - американскую журналисту из The New York Times, которая помогла разоблачить сексуальные проступки Харви Вайнштейна. Это привело к увольнению Вайнштейна и помогло разжечь вирусное движение #MeToo.

Кэри Маллиган / Getty Images

Похоже, фильм будет основан на книге Меган Туэй "Она сказала: "Разрушение истории о сексуальных домогательствах, которая помогла разжечь движение".

Журналистка Меган Туэй / Associated Press

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