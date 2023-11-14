Почти обнаженная: Деми Роуз в одних стрингах до плеч соблазнительно похвасталась сексуальными формами

Деми Роуз снялась в очередной откровенной фотосессии и показала несколько кадров фолловерам в Instagram.

В объективе фотокамеры она предстала почти обнаженной. На ней были только бежевые стринги с бретельками до плеч. А тело было разрисовано золотистой краской, создававшей эффект прозрачного кэтсьюта на ней.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Свой провокационный лук Деми дополнила золотой фатой из металлической фурнитуры и камней, шею украшал похожий широкий чокер. В макияже красавица сделала акцент на черных стрелках.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз соблазнительно позировала у водоема и скалы, демонстрируя свои сексуальные и пышные формы. В таком образе модель совсем не выглядела вульгарно, а наоборот – красиво и пикантно.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз в "голом" платье и без белья сфотографировалась у бассейна.

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