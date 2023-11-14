Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Почти обнаженная: Деми Роуз в одних стрингах до плеч соблазнительно похвасталась сексуальными формами

Почти обнаженная: Деми Роуз в одних стрингах до плеч соблазнительно похвасталась сексуальными формами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
986
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Почти обнаженная: Деми Роуз в одних стрингах до плеч соблазнительно похвасталась сексуальными формами

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

28-летняя британская модель снялась в фотосессии топлес.

Деми Роуз снялась в очередной откровенной фотосессии и показала несколько кадров фолловерам в Instagram.

В объективе фотокамеры она предстала почти обнаженной. На ней были только бежевые стринги с бретельками до плеч. А тело было разрисовано золотистой краской, создававшей эффект прозрачного кэтсьюта на ней.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Свой провокационный лук Деми дополнила золотой фатой из металлической фурнитуры и камней, шею украшал похожий широкий чокер. В макияже красавица сделала акцент на черных стрелках.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз соблазнительно позировала у водоема и скалы, демонстрируя свои сексуальные и пышные формы. В таком образе модель совсем не выглядела вульгарно, а наоборот – красиво и пикантно.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз в "голом" платье и без белья сфотографировалась у бассейна.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
986
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация