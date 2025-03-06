Почти в "голом" платье: экс-"ангел" Victoria's Secret блистала на модном ивенте

Тейлор, которая когда-то ходила по подиуму на шоу Victoria's Secret, прибыла в Grand Diner du Louvre на светский ужин, ознаменовавший старт Парижской недели моды.

Тейлор Хилл / Фото: Getty Images

Звезда надела золотистое мини-платье из кутюрной коллекции Iris Van Herpen 2023 года, наряд был весьма пикантным, прикрывал лишь грудь и нижнюю часть тела Тейлор. Образ свой Хилл дополнила золотыми босоножками на высоких каблуках, сделала укладку и надела несколько серьг в уши, а также сделала выразительный макияж.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Это же мероприятие посетила модель Рози Хантингтон-Уайтли и актриса Кира Найтли.

Читайте также: