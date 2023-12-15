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Почти в одинаковых луках: Аманда Холден и Эшли Робертс сходили на работу в пижамах

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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265
Время на прочтение
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Почти в одинаковых луках: Аманда Холден и Эшли Робертс сходили на работу в пижамах

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

В студии Heart FM в Лондоне, где работают Аманда Холден и Эшли Робертс уже давно праздничная атмосфера.

Сегодня дамы устроили так называемый "пижамный день" на работе и обе приехали на студию в пижамах. 51-летняя Аманда надела розовую с перьям и сочетала с розовыми туфлями-лодочками и черным длинным пальто, а 41-летняя Эшли выбрала такую же, но только красную, дополнив ее красным пальто, красными лаковыми лодочками и красной плетенной сумкой.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images
Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Оба пижамных костюма были от британо-ливанского дизайнера Nadine Merabi, стоимостью 180 фунтов стерлингов (228 долларов), о чем ведущие рассказали в Instagram Stories.

Команда диджеев уютно отпраздновала предстоящее Рождество в студии Global, а в Instagram опубликовали видео, как это происходило. Эшли каталась по студии на самокате, а Аманда на какой-то тележке, обе звезды дефилировали по ковру и весело дурачились.

Также команда Heart FM была запечатлена на совместном снимке, которым поделилась со своими двумя миллионами подписчиков Холден.

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Дата публикации
Просмотры
265
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