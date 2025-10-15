- Дата публикации
Почти выпала грудь: звезда реалити в мини-платье едва не оконфузилась во время прогулки
Эмма Эрнан обожает носить короткие наряды, которыми подчеркивает соблазнительные формы.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset — Эмма Эрнан — попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе во время прогулки со своим домашним любимцем, которого несла на руках.
Для своего выхода блондинка выбрала черное мини-платье А-силуэта с белым подолом и белыми бретельками. Наряд имел откровенное декольте, из которого едва не выпала ее пышная красивая грудь.
Аутфит Эрнан дополнила черными замшевыми ботфортами и белой круглой сумкой на золотой цепочке.
Эмма сделала объемную укладку с локонами, макияж с розовой помадой, французский маникюр, надела на лицо очки в черной оправе и с желтыми линзами, в ушах были золотые серьги-кольца, а на руке — золотой браслет от Cartier.
