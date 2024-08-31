Почтила память дивы: Анджелина Джоли надела особое украшение на Венецианский кинофестиваль

Акцентом в образе она сделала брошь.
Анджелина Джоли в этом году стала одной из главных звезд Венецианского кинофестиваля. Актриса посетила Италию, чтобы презентовать фильм "Мария", который рассказывает о жизни знаменитой оперной певицы Марии Каллас.
На фотоколл, перед премьерой картины, Джоли вышла в бархатном черном платье в пол от Модного дома Saint Laurent, которое дополнила особым украшением - брошью от ювелирного бренда Cartier.
Это изделие было украшено золотой пантерой, характерной для бренда, а также изумрудами и халцедоном.
Брошь была создана французским ювелирным брендом в 1972 году и в том же году куплена не кем иным, как самой Марией Каллас. Теперь эта брошь является частью коллекции Cartier, она была предоставлена Анджелине Джоли для ее появления на фестивале.
За годы своей роскошной жизни Каллас собрала впечатляющую коллекцию ювелирных изделий, которая включала бренды от Cartier, Van Cleef & Arpels, Harry Winston. Считается, что многие из изделий она получила в подарок от своего мужа Джованни Баттиста Менегини, а также от Аристотеля Онассиса, с которым была в отношениях.
Детей у Марии не было, поэтому где находятся сейчас ее украшения - одна из самых больших загадок ювелирного мира. Многие изделия были проданы на аукционе Sotheby's в 2004 году, но личность продавца так и не была раскрыта. Некоторые считают, что большую часть ее богатства унаследовала служанка.
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