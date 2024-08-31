Почтила память дивы: Анджелина Джоли надела особое украшение на Венецианский кинофестиваль

Анджелина Джоли в этом году стала одной из главных звезд Венецианского кинофестиваля. Актриса посетила Италию, чтобы презентовать фильм "Мария", который рассказывает о жизни знаменитой оперной певицы Марии Каллас.

На фотоколл, перед премьерой картины, Джоли вышла в бархатном черном платье в пол от Модного дома Saint Laurent, которое дополнила особым украшением - брошью от ювелирного бренда Cartier.

Это изделие было украшено золотой пантерой, характерной для бренда, а также изумрудами и халцедоном.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Брошь была создана французским ювелирным брендом в 1972 году и в том же году куплена не кем иным, как самой Марией Каллас. Теперь эта брошь является частью коллекции Cartier, она была предоставлена ​​Анджелине Джоли для ее появления на фестивале.

Брошка Анджелины Джоли / Фото: Getty Images

За годы своей роскошной жизни Каллас собрала впечатляющую коллекцию ювелирных изделий, которая включала бренды от Cartier, Van Cleef & Arpels, Harry Winston. Считается, что многие из изделий она получила в подарок от своего мужа Джованни Баттиста Менегини, а также от Аристотеля Онассиса, с которым была в отношениях.

Детей у Марии не было, поэтому где находятся сейчас ее украшения - одна из самых больших загадок ювелирного мира. Многие изделия были проданы на аукционе Sotheby's в 2004 году, но личность продавца так и не была раскрыта. Некоторые считают, что большую часть ее богатства унаследовала служанка.

Мария Каллас и Аристотель Онасис / Фото: Getty Images

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