Почтила память матери-суперзвезды: актриса сериала "Закон и порядок" пришла на интервью в особом наряде

Маришка Харгитей / © Getty Images

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61-летняя Маришка Харгитей — звезда многосерийного сериала «Закон и порядок» — появилась в Нью-Йорке, но не на съемках нового эпизода своего шоу, а посетила интервью на программе «Позднее шоу со Стивеном Кольбером». Ее заметили папарацци на улице.

Маришка была одета в тот день в черный костюм с брюками и оверсайз жакетами. Наряд был украшен серебристыми бусинками по всей длине. Носила этот костюм актриса с черным топом и туфлями на каблуках.

Маришка Харгитей / © Getty Images

Во время интервью ведущий сделала комплимент образу Маришки, на что она ответила, что ее наряд является данью уважения ее матери Джейн Мэнсфилд.

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«Это небольшая дань уважения», — ответила Харгитей, добавив, что ее мама была в «точно таком же платье на Каннском кинофестивале».

Джейн Мэнсфилд, которая в 1950-х и начале 1960-х годов считалась секс-символом, надела черное платье средней длины, украшенное похожими бусинами, на кинофестиваль в 1958 году. На этом черно-белом фото она запечатлена с мужем Микки Харгитеем. Джейн Мэнсфилд дополнила тогда свое платье черной меховой накидкой, серьгами и прозрачными украшенными камнями мюлями. Мэнсфилд также надела белые перчатки и уложила светлые волосы в свой фирменный начес.

Джейн Мэнсфилд, 1958 год / © Getty Images

Мэнсфилд — американская актриса, модель Playboy и секс-символ 1950-х и начала 1960-х годов. Она была известна своими многочисленными рекламными фотографиями и открытой личной жизнью. Ее карьера была недолгой, поскольку в возрасте 34 лет она трагически погибла в автокатастрофе.