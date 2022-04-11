Почтили жертв войны в Украине: Екатерина Бужинская выступила на митинге в Софии

Почтили жертв войны в Украине: Екатерина Бужинская выступила на митинге в Софии

Певица выступила в Болгарии с концертом, на котором почтили память погибших от рук российских оккупантов украинцев.

В столице Болгарии прошел митинг в поддержку Украины. Фото с мероприятия на своей странице в Instagram опубликовала Екатерина Бужинская.

Сотни людей развернули украинский флаг у главного храма Болгарии – собора Святого Александра Невского.

Артистка сообщила, что площадь перед российским посольством в Софии переименовали в Майдан Героев Украины.

Бужинская, завернувшись в сине-желтый флаг, выступила в Софии с концертом, посвященным памяти украинцев, убитых русскими оккупантами в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке и других городах.

"В память невинно погибших украинцев от рук российских захватчиков… Зажги свечу на подоконнике, почти память невинно погибших в Буче, Бородянке, Гостомеле, Ирпене, Ахтырке, Чернигове, Мариуполе, Волновахе, Сумах…", — написала певица.

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