Почтили жертв войны в Украине: Екатерина Бужинская выступила на митинге в Софии

Певица выступила в Болгарии с концертом, на котором почтили память погибших от рук российских оккупантов украинцев.
В столице Болгарии прошел митинг в поддержку Украины. Фото с мероприятия на своей странице в Instagram опубликовала Екатерина Бужинская.
Сотни людей развернули украинский флаг у главного храма Болгарии – собора Святого Александра Невского.
Артистка сообщила, что площадь перед российским посольством в Софии переименовали в Майдан Героев Украины.
Бужинская, завернувшись в сине-желтый флаг, выступила в Софии с концертом, посвященным памяти украинцев, убитых русскими оккупантами в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке и других городах.
"В память невинно погибших украинцев от рук российских захватчиков… Зажги свечу на подоконнике, почти память невинно погибших в Буче, Бородянке, Гостомеле, Ирпене, Ахтырке, Чернигове, Мариуполе, Волновахе, Сумах…", — написала певица.
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