Под аккомпанирование пианиста-виртуоза: Ирина Федишин выступила перед украинскими военными

Артистка показала, как помогает поддерживать боевой дух защитников во время войны.
Ирина Федишин показала подписчикам в Instagram, как она ездила выступать перед украинскими военными, чтобы поднять их боевой дух.
Артистка пела под аккомпанемент Евгения Хмары, игравшего на синтезаторе.
"Поддержка во время войны очень важна. Вместе с @evgenykhmara отправились к ребятам", — написала артистка.
В конце выступления она с рукой на сердце исполнила гимн Украины.
Ранее Федишин спела во Львове свою новую песню об ужасных убийствах российскими оккупантами мирных жителей в Буче — "Розстріляна весна".
Напомним, Наталья Могилевская опубликовала в соцсети видео, в котором молится за Украину.
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