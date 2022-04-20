Под аккомпанирование пианиста-виртуоза: Ирина Федишин выступила перед украинскими военными

Артистка показала, как помогает поддерживать боевой дух защитников во время войны.

Ирина Федишин показала подписчикам в Instagram, как она ездила выступать перед украинскими военными, чтобы поднять их боевой дух.

Артистка пела под аккомпанемент Евгения Хмары, игравшего на синтезаторе.

"Поддержка во время войны очень важна. Вместе с @evgenykhmara отправились к ребятам", — написала артистка.

В конце выступления она с рукой на сердце исполнила гимн Украины.

Ранее Федишин спела во Львове свою новую песню об ужасных убийствах российскими оккупантами мирных жителей в Буче — "Розстріляна весна".

Напомним, Наталья Могилевская опубликовала в соцсети видео, в котором молится за Украину.

Читайте также: