Под одеялом и с тортом: Хейли Бибер сверкнула ягодицами на пляже

Девушка продолжает промокампанию новых продуктов своего косметического бренда.
Основательница бренда косметики Rhode – 27-летняя Хейли Бибер – сама принимает участие в его рекламе.
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Rhode выпустил календарь с косметическими средствами, на страницах которых появляется и сама Хейли. На новых промокадрах она запечатлена на пляже, завернутая в одеяло. Так как снимки соответствуют "ноябрю", на голове девушки праздничный колпак, а рядом торт – она отмечает свой день рождения, который у нее 22 ноября.
Напомним, ранее для рекламы бренда была приглашена южноафриканская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret - Кэндис Свэйнпоул. Она позировала в микробикини и с кошачьими ушами на голове.
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