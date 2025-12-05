Под огромным листом ревеня во время дождя: Памела Андерсон позировала на своем огороде

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Еще во время пандемии, в 2020-м, 58-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон переехала в родной дом своей бабушки в небольшом городке Лейдисмит, Канада, с собственным участком земли, на котором она разбила экологичный огород и выращивает овощи, зелень и цветы. Сейчас, когда за окном зима, актриса немного скучает по садовым работам и по своим грядкам, поэтому решила показать серию фото, сделанных у нее на участке в теплое время года.

На одном из снимков Памела позирует под огромным листом ревеня, одета она в длинное пальто. А когда пошел дождь, актриса пряталась от него под ним же.

Актриса была запечатлена с корзиной клубники прямо на грядках с кустами этих ягод, а также жакете, шляпе и с подсолнухом в руках. «Мое сердце в саду. Уже мечтаю о том, что же посадить в следующем году», — написала Андерсон под снимками.

Все фото достаточно необычны для тех, кто помнит Памелу времен сериала «Спасатели Малибу».

Ранее, напомним, Памела Андерсон попала в объективы папарацци в районе Сохо, в Нью-Йорке, возле магазина, в котором проходил поп-ап ее веганского косметического бренда Sonsie. Она выбрала образ, вдохновленный садом.