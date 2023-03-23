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Под прицелом фотографов: актера Лиева Шрайбера заметили на прогулке с возлюбленной

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
661
Время на прочтение
1 мин
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Под прицелом фотографов: актера Лиева Шрайбера заметили на прогулке с возлюбленной

Лиев Шрайбер / Фото: Getty Images

55-летнего актера сфотографировали в непринужденной обстановке.

Знаменитый актер, режиссер и сценарист Лиев Шрайбер попал под прицел папарацци в Нью-Йорке с двумя детьми и 31-летней возлюбленной Тейлор Нейсен.

Они шли по улице, держа за руки двух маленьких детей - мальчика и девочку, но это не были дети актера от отношений с британской актрисой Наоми Уоттс, поскольку те значительно старше. Также на поводке рядом шла их собака.

Лиев был одет в штаны цвета хаки, футболку и теплую кофту, а вот Тейлор отдала предпочтение черным укороченным штанам, простой кофте и шапке.

Лиев Шрайбер / © Getty Images
Лиев Шрайбер / Фото: Getty Images

Напомним, Лиев имеет украинские корни, поэтому активно помогает Украине после начала полномасштабной войны и стал амбассадором United24. Он также неоднократно приезжал в Киев и Львов и встретился с президентом Украины, чтобы обсудить, как помочь украинским врачам в условиях войны.

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Дата публикации
Просмотры
661
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