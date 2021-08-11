Под прицелом папарацци: 56-летняя Молли Шеннон блеснула стройными ногами в мини-юбке

Далеко не все звезды могут позволить себе прийти на шоу в мини-юбке, как это сделала актриса Молли Шеннон.

Актриса направлялась на шоу на Jimmy Kimmel Live! в Лос-Анджелесе, когда ее сфотографировали репортеры. Она снимается в сериале HBO "Белый лотос" с Джейком Лэси и Александрой Даддарио в главных ролях. Молли Шеннон играет богатую маму Китти, которая удивляет своего сына и невестку во время их медового месяца на эксклюзивном курорте на Гавайях.

56-летняя звезда приехала на шоу в миниатюрной синей юбке в складку, которую дополнила черной блузкой с длинными рукавами и босоножками на высоких каблуках. Через плечо у актрисы висела белая стеганая сумка через плечо, кажется, от Chanel. Ее волосы были распущены, она была в черной маске и с легким дневным макияжем.

Молли Шеннон / Getty Images

Комедиантка и актриса сделали себе имя на шоу Saturday Night Live, где она работала с 1995 по 2001 год. А также Молли снималась в фильмах: и сериалах "Гринч — похититель Рождества", "Секс в большом городе", "Двенадцать дней Рождества", "Очень плохая училка", "Развод", "Монстры на каникулах 3: Море зовет".

К слову, Молли и на красную дорожку периодически выходит в мини. Хотя в платьях макси она тоже прекрасно выглядит.

Молли Шеннон / Associated Press

Молли Шеннон / Associated Press

Молли Шеннон / Associated Press

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