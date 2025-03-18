Под прицелом папарацци: Алисия Викандер в твидовом мини-платье продемонстрировала стройные ноги

В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала Алисия Викандер. Актриса выглядела прекрасно и была в хорошем настроении.

На звезде было твидовое мини-платье черно-бело-красного цвета с короткими рукавами и рюшей на подоле. Она идеально подчеркнула ее стройные ноги. Аутфит Алисия дополнила черными капроновыми колготами и черными остроносыми лакированными туфлями на шпильках. В руке она держала кожаную серо-черную сумочку.

Алисия Викандер / Фото: Getty Images

Викандер собрала волосы в хвост, выпустив спереди пряди, сделала макияж с розовой помадой, надела на лицо солнцезащитные очки, уши украсила серьгами-кольцами, а руки – кольцами и браслетом.

Напомним, Алисия Викандер на церемонию вручения наград GQ "Муж года" в Лондоне надела твидовый жакет на молнии с пышными рукавами три четверти, графитовую блузку с люрексом и черный ромпер.

Читайте также: