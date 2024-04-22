Под прицелом папарацци: американская модель Джоанна Крупа с откровенным декольте вышла в свет

44-летняя Джоанна Крупа в образе total black собралась на мероприятие.

Американская модель и актриса с польскими корнями – Джоанна Крупа – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

Блондинка вышла в свет в образе total black с пикантным акцентом. На ней были брюки-клеш и длинный топ с откровенным декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.

Джоанна Крупа / Фото: Getty Images

Свой лук Крупа дополнила черными замшевыми босоножками на платформе и черной сумкой, расшитой пайетками. Она распустила волосы и сделала макияж с блестящими тенями и прозрачным блеском.

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