Под прицелом папарацци: Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис на съемках комедии

Известно, что фильм выйдет в прокат в уже в 2025 году, но его съемки уже начались.

Через 21 год после выхода молодежной комедии "Чумовая Пятница", актрисы Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис, опять собрались на одной съемочной площадке. Знаменитостей заметили вместе на пляже в Малибу, когда они снимали одну из сцен второй части фильма.

38-летняя Линдсей была одета в зеленый гидрокостюм для плаванья, у которого были длинные рукава и высокая горловина. Также его украшал принт в белые цветы.

Волосы она собрала в высокий пучок и надела очки-лисички.

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / Фото: Getty Images

65-летняя Джейми Ли Кертис надела серый стильный деловой костюм с брюками и жакетом. Также она сделала укладку и надела очки.

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / Фото: Getty Images

Ранее Джейми Ли Кертис в этом наряде оже попадала под прицел папарацци. Ее сфотографировали, когда она выходила из красного кабриолета.

Джейми Ли Кертис / Фото: Getty Images

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